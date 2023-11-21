قطار المحاكمات.. استئناف زوج مذيعة على حكم حبسه والمرافعة فى أحداث التبين

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا المهمة، ولعل أبرزها استئناف زوج مذيعة على حكم حبسه في واقعة عقر كلبه لمدير بنك ووفاته بالشيخ زايد، ونظر محاكمة متهمين بأحداث التبين.

عقر كلب

تنظر محكمة جنح مستأنف اليوم أولى جلسات زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، لاتهامهما بالتسبب في مصرع مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

خلية حلوان

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة لجلسة 21 نوفمبر للمرافعة.

أحداث التبين

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين سبق الحكم عليهما غيابيا بالسجن المشدد مع آخرين لاتهامهم بأحداث شغب منطقة التبين، ولتجمهر والبلطجة وقطع الطرق.