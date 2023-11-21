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عصابة الأزواج.. إحالة المتهمين بسرقة مدرس على المعاش فى أكتوبر للمحاكمة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:51 ص
عصابة الأزواج.. إحالة المتهمين بسرقة مدرس على المعاش فى أكتوبر للمحاكمة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية، عقب ورود التحريات النهائية في الواقعة.

فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه، وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بإرتكاب الواقعة عقب علمهم بأن المجنى عليه يعيش بمفرده ، فادعوا عملهم مندوبين مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل لتسهيل الدخول إلى شقته وسرقته تحت تهديد السلاح.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغ من مدرس بالمعاش يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمدينة 6 أكتوبر يفيد حضور سيدة وشخصين مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى و فيزا كارد و ساعة يد وبعض الأجهزة المنزلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم سيدتين وزوجيهما لهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سىء النية" مالك محل هواتف محموله أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 

 







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