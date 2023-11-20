اللبن الرائب واللوز.. مشروبات وأطعمة تساهم فى إنقاص الوزن

كتبت رانيا عامر

يتعرض الكثير من الناس إلى خطر الإصابة بالسمنة، التى تؤدى للعديد من المخاطر الصحية بالغة الخطورة، لذلك فإنهم يحتاجون إلى فقدان الوزن عن طريق اتباع نظام غذائى صحى مناسب لكل فرد، خاصة أن هناك مجموعة من المشروبات والأطعمة التى تساعد فى تقليل الوزن الزائد للجسم، والتي من بينها الشاى الأخضر والقرفة واللبن الرائب واللوز، وغيرهم وسنتعرف هذا التقرير التالى على ذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

مشروبات وأطعمة تساعد على فقدان وزنك

. اللبن الرائب

اللبن الرائب غنى بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، وتعتبر الأمعاء المتوازنة ضرورية لعملية الهضم الفعالة وامتصاص العناصر الغذائية والصحة العامة، اختر اللبن الرائب العادي غير المحلى .

.الزنجبيل

الزنجبيل له تأثير حرارى، ما يعنى أنه يرفع درجة حرارة الجسم ويساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية، فبتالى يساهم فى إنقاص وزن المرء، كما أنه يساعد على الهضم ويقلل الالتهاب.

.مشروب القرفة

القرفة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يمنع ارتفاع الأنسولين الذي يمكن أن يؤدى إلى تخزين الدهون، ما يترتب عليه تقليل الوزن الزائد.

.مشروب الشاى الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وتعمل مضادات الأكسدة على تعزيز حرق الدهون وتحسين الأداء البدني. ويمكن أن تستبدل أحد فناجين الشاى أو القهوة العادية بفنجان من الشاى الأخضر المهدئ.

.مشروب الليمون

الليمون غنى بفيتامين C، الذي يدعم إنتاج مركب يسمى الكارنيتين، حيث يلعب الكارنيتين دورًا حاسمًا في قدرة الجسم على تحويل الدهون إلى طاقة، وتساعد حموضة الليمون فى تحسين عملية الهضم وإزالة السموم فى الجسم.

.الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات يساعد على الهضم ويساعد في تكسير الدهون. كما أنه يعزز إنتاج الصفراء، وهو السائل الهضمى الذى يحرق الدهون. .

.اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية، يساعد اللوز الذى يحتوى على مزيج البروتين والألياف في السيطرة على الجوع ويعزز فقدان الوزن.

.الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف، تبطئ عملية هضم الطعام،وتسيطر على الجوع لديك، وينتج عن ذلك إطلاق أكثر تدريجيا للطاقة، مما يمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة وانهيارات في مستويات السكر في الدم.

.بذور الشيا

بذور الشيا مليئة بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلاهما يساهم في الشعور بالامتلاء. يمكن أن يساعد أيضا قوامها الشبيه بالهلام عند نقعها في السائل في التحكم في الشهية. امزج بذور الشيا مع اللبن الرائب، أو امزجها في العصائر، أو رشها على السلطات للحصول على دفعة غذائية.