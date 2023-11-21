رفض استشكال متهم على حكم سجنه المشدد 10 سنوات فى قضية "أحداث التبين"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، برفض استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات مشدد لاتهامه مع آخرين بأحداث شغب منطقة التبين، واستمرار تنفيذ العقوبة.

يذكر أن القضية تضم 47 متهما صدر ضدهم أحكام في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في القتل وإضرام النيران في مباني عامة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعريض حياة المواطنين للخطر.