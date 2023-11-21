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رئيس مجلس النواب: موقف مصر واضح ولا يتزحزح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:07 ص
رئيس مجلس النواب: موقف مصر واضح ولا يتزحزح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية رئيس مجلس النواب
كتب سمير حسنى

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قال المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية واضح ومستقر ولا يتزحزح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا: "هذا الموقف يعبر عنه باستمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المواقف وهو موقف واضح وثابت ولا يتزحزح أبدا".

وأضاف في لقاء خاص عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مصر لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية في المحالف الدولية، وتطالب بوقف العدوان وإطلاق النار ومنع التهجير القسري وحظر تصفية القضية الفلسطينية أو الحديث عن ذلك، مشددا على أن مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح، وقد نجحت في ايصال هذه المساعدات بجميع أنواعها.

وأكد جبالى، أن مصر تناصر الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتقف دائما إلى جوار القضية الفلسطينية.

 







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