رئيس الوزراء فى رسالة طمأنة لـ"النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رسالة طمأنة لجميع أعضاء مجلس النواب، قائلا إن مصر فى كل المناسبات وعلى كل المستويات تعلن بشكل واضح وقاطع أنها ترفض تصفية القضية.

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة.

وتابع: "ومن هذا المنبر نؤكد للجميع أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وإجبارهم على التهجير يمثل تهديدا للأراضى المصرية وهو ما نرفضه تماما".