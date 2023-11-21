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رئيس الوزراء للنواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:27 م
رئيس الوزراء للنواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب كامل كامل

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كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المحددات التى تتعامل بها مصر بشأن القضية الفلسطينة، مضيفا: "حتى لا يكون هناك جدل، حماية الأمن القومى المصرى أمر يمس السيادة المصرية ولا يمكن السماح بالمساس به".
 
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة.
 
وأضاف: "نعمل على حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها خاصة فى ظل تيارات متشددة تسعى لتصفية القضية"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات فور بدء العدوان الغاشم وأكدنا على رفضنا القاطع والحاسم لتصفية القضية الفلسطينية".






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