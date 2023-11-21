أعلن ميشيل ذلك على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، حسبما أوردت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وكتب ميشيل: "من الجيد العودة إلى كييف بين الأصدقاء".

كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ورئيسة مولدوفا مايا ساندو قد وصلا فى وقت سابق إلى كييف أيضا.

وتحتفل أوكرانيا بيوم الكرامة والحرية سنويا في 21 نوفمبر. وتم الإعلان عن هذا العيد بمرسوم رئاسي في 13 نوفمبر 2014، تكريما للحدثين المهمين في التاريخ الأوكراني الحديث - الثورة البرتقالية لعام 2004 وثورة الكرامة لعام 2013.

