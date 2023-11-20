وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أنه في منطقة مسئولية التجمع العملياتي والاستراتيجي للقوات في أوديسا بإقليم خيرسون، تواصل قوات الدفاع الاحتفاظ بمواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، مع ذلك يواصل الجيش الروسي شن حرب مضادة للبطاريات ضد القوات الأوكرانية".

وأوضح البيان أن 46 اشتباكًا قتاليًا وقعت على الخطوط الأمامية في آخر 24 ساعة، في حين شنت القوات الروسية هجومًا صاروخيًا واحدًا و17 غارة جوية، ونفذت 97 هجومًا باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وفي السياق، قامت وحدات إزالة الألغام التابعة لخدمة النقل الخاصة الأوكرانية - خلال الأسبوع الماضي - بتطهير 2113 هكتارًا من الألغام، وإزالة وتحييد 2835 متفجرة.

وأفاد بيان للخدمة، بأنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية، قامت خدمة النقل بإزالة وتحييد 87 ألفا و176 متفجرة وتطهير 39 ألفا و829 هكتارًا من الألغام الأرضية.. وقام خبراء المتفجرات بتطهير 21.60 هكتار من المياه، و716.05 كيلومتر من الطرق السريعة، و2,242 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، و328.32 كيلومتر من خطوط الكهرباء، و35 كيلومترًا من خطوط أنابيب الغاز من الأجسام المتفجرة.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن ما يقرب من 30% من أراضي أوكرانيا كانت ملوثة بالألغام اعتبارًا من أكتوبر 2023.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، إن 6 مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة؛ جراء 51 هجومًا روسيًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريح له - "شن الجيش الروسي 51 هجومًا على خيرسون، حيث أطلق 323 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات وأنظمة إس 60 وقاذفات القنابل المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات العكسرية، منها 30 قذيفة استهدفت مدينة خيرسون".. مضيفا أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في المنطقة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفل.

من ناحيتها، أشارت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى مقتل امرأة، جراء قصف أوكراني على المنطقة.

وأوضحت السلطات - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن قوات كييف استهدفت مناطق سكنية في 4 مدن وبلدات بأكثر من 20 قذيفة.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة، حيث أسقطتها الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة موسكو.