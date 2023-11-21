دقيقة حداد على شهداء غزة فى مؤتمر حملة السيسى بالإسكندرية

وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن الرئيس السيسي أول قائد عربي تصدى للمخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية وأعلن موقف واضح برفض التهجير القسري لأهالي غزة ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على دعم ومبايعة الرئيس السيسي لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

ودعا ضيف الله جموع الشعب بمختلف فئاته للمشاركة الانتخابية والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابات خلال أيام 10 و 11 و12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.