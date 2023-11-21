برلمان جنوب إفريقيا يصوت اليوم على قطع العلاقات مع إسرائيل

وكالات

استدعت إسرائيل سفيرها لدى جنوب افريقيا ، إلياف بيلوتسركوفسكي، إلى القدس "للتشاور"، قبل إجراء البرلمان الجنوب إفريقي تصويتا لتقرير مصير السفارة الإسرائيلية الثلاثاء.

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا في الآونة الأخيرة جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في وقت سابق إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قتل آلاف الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حسابها على موقع إكس، تويتر سابقا، "في أعقاب التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء سفير إسرائيل في بريتوريا إلى القدس للتشاور".

جاء استدعاء السفير قبل إجراء برلمان جنوب إفريقيا تصويتا لإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل حتى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

ويحظى الاقتراح الذي قدمه حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المعارض بدعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم وأحزاب أصغر أخرى.

وأعلنت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي أنها أحالت ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق فيها، ودعت حكومتها المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.