رئيس جنوب أفريقيا يعلن تقديم بلاده شكوى ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية

وكالات

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إن هناك جرائم حرب ترتكب فى غزة، مؤكدا أن بلاده قدمت شكوى ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية.

وأمس ذكرت شبكة "سى إن إن ترك" أن مكتب المدعى العام فى إسطنبول أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وأضافت "سى إن إن ترك" أن مكتب المدعى العام فى إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفى وقت سابق، رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية فى قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا على شبكة التواصل الاجتماعى "إكس".

وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة "إكس": "اليوم، ممثلون لضمير مواطنى الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادى والعشرين، الذى يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التى ارتكبها فى قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".