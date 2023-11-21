المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة قتل شخص بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم" ص.ر.خ"29 سنة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ر.ا" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث صدمه بالسيارة بسبب خلافات الجيرة بينهما مما أدى إلى مصرعه في الحال ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.