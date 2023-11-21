السجن المشدد 10 سنوات لسيدة لاتهامها بالتعدى على شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمة "ب.ا.ع" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بالتعدى على المجنى عليه "ا.خ.ا"، وإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة بالاشتراك مع آخرين تحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه، مفاده قيام المتهمة بالتعدى عليه بالاشتراك مع آخرين، وإجباره بالتوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا بسبب خلافات بين الطرفين .

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.