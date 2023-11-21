القبض على مبيض محارة طعن جاره بخنجر فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة محافظة الدقهلية، من ضبط مبيض محارة بقرية كفر الجنينة، بعد قيامه بطعن جاره، نجار مسلح بـ"خنجر"، كان بحوزته لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة، ووجود قضايا منظورة امام المحاكم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقى، مأمور مركز شرطة نبروه، بوصول "السيد.ش.ر"، 25 عاما، نجار مسلح،ومقيم قرية كفر الجنينة دائرة المركز إلى مستشفى نبروه المركزى، مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعى بالساق اليسرى وآخر بفروة الرأس "إدعاء تعدى من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 59 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية، اتهم "رضا.ج,.ع"،41 عاما، مبيض محارة، ومقيم بذات القرية بالتعدى على نجله بالضرب بآلة حادة "خنجر"، بحوزتة وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة وقضايا منظورة أمام المحاكم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.