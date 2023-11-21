اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:11 م
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ضبط مدرس أثناء تجارته فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالدقهلية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:11 م
ضبط مدرس أثناء تجارته فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالدقهلية حبس - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط مدرس مقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، حال قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، أثناء قيامه بعملية البيع والشراء بشارع الجيش، وبحوزته 8800 جنيه إسترليني، و14000 جنيه وبمواجهته أقر بإتجاره في النقد الأجنبي.
 
وكانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام "ا.س.ع"، 55 عاما، مدرس ومقيم قرية ميت عوام مركز المنصورة، بالإتجار فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء وتواجده  بشارع الجيش بمدينة المنصورة.
 
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، حال تواجده في شارع الجيش بمدينة المنصورة، وضبط بحوزته 8800 جنيه إسترليني ومبلغ 14000 جنيه.
 
بمواجهته أقر واعترف باتجاره في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.






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