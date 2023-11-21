"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق فى قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن هناك غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق عدة فى قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.