"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية على محطة توليد الكهرباء بالنصيرات بغزة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن مراسلة القناة من قطاع غزة، أن هناك غارات إسرائيلية على محيط محطة توليد الكهرباء بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.