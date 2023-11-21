اليوم السابع
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ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلى على مقر الدفاع المدنى فى مخيم جباليا إلى 5 أشخاص

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:16 م
ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلى على مقر الدفاع المدنى فى مخيم جباليا إلى 5 أشخاص غزة تحت القصف
كتب محمد شرقاوى

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أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها، أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مقر الدفاع المدني في مخيم جباليا ارتفع إلى 5 أشخاص بينهم 3 من رجال الدفاع المدنى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.







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