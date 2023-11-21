البروكلى.. 12 عنصرًا وفيتامين وفائدة تجعلك تتناوله يوميًا

كتبت مروة محمود الياس

البروكلى أحد أهم الخضراوات التي تعانى من الحظ السيئ، فطعمها ليس لذيذًا كفاية، لكن يعوض هذا النقص حالة كم من الفيتامينات والعناصر التى تعد غنيًا بها ويتفوق بها على كثير من الخضراوات الأخرى، وفقًا لتقرير نشر في موقع healthyeating فإن البروكلى يحتوى على كم هائل من العناصر التي يحتاجها الجسم.

وتابع التقرير أن البروكلى يحتوى على: