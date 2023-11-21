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اعترافات عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق أبو العلا تقودهم للجنايات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 09:00 ص
اعترافات عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق أبو العلا تقودهم للجنايات محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة  بولاق أبو العلا، إحالة  تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لمحكمة الجنايات.
 
واعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية، لتأمر النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
  
وكشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها  حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.

 

 







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