اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:59 م
استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على غزة هنية وحفيده الشهيد
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس أن الإعلامي جمال محمد هنية، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية استشهد في قصف نفذته قوات الاحتلال الثلاثاء، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحي.

 

وقبل قرابة أسبوعين، استشهدت الحفيدة الصغرى لـ هنية، الطالبة رؤي همام، في قصف مماثل.

 

وحتي مساء أمس، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة لأكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (22) من طواقم الدفاع المدنى، وكذلك (60) صحفيًا  فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقودٍ إما تحت الأنقاض، فيما سجلت حصيلة المصابين أكثر من 31 ألف 75% منهم من الأطفال والنساء.

 







العدوان الاسرائيلي علي غزة

الحرب علي غزة

اسماعيل هنية

جمال محمد هنية

استشهاد حفيد هنية

رؤي همام

حفيد هنية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة