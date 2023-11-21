ارتفاع غير مسبوق فى التهديدات الإرهابية ضد أمريكا.. وتحذيرات من التطرف الداخلى

كتبت: نهال أبو السعود

قال السيناتور الجمهورى مايك تورنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، إنه من غير المعتاد أن يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى تصريحات علنية بشأن الجماعات الإرهابية التى تدعو لشن هجمات على الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لموقع أكسيوس، تشهد الولايات المتحدة تهديدات متزايده بالعنف، وحذر كريستوفر راى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى من التطرف العنيف داخل أمريكا وخارجها، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ قرابة الشهرين الآن.

وقال تورنر في مقابلة عندما سئل عن تعليقات راي: "إنه أمر غير معتاد للغاية بالنسبة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يدلي بهذه التصريحات علنًا، وأضاف: "إنه يظهر بالتأكيد إلى أى مدى تثير هذه التهديدات قلق المسؤولين".

وأشار رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي إلى كيف أشار مدير التحقيقات الفيدرالي إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والذي وصف عالميا بالفوضوي والأشخاص الذين تم تصنيفهم على قائمة مراقبة الإرهاب الأمريكية والذين عبروا الحدود الجنوبية، عندما أشار المدير إلى الزيادة غير المسبوقة في التهديدات الإرهابية للولايات المتحدة.

وتابع تورنر: "هاتان سياستان لإدارة بايدن، لذا فإن قيام مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بذكر هاتين... حيث تنبعث التهديدات، يوضح لك بالتأكيد مدى أهمية هذه التصريحات".

ووفقا للتقرير، أدلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بشهادته الأسبوع الماضي أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بالكونجرس الامريكي، قائلًا إنه في عام كان فيه التهديد الإرهابي مرتفعًا بالفعل، أثارت الحرب المستمرة في الشرق الأوسط التهديد بشن هجوم ضد الأميركيين في الولايات المتحدة إلى مستوى آخر تمامًا".

وقال راي: "منذ السابع من أكتوبر، رأينا مجموعة من المنظمات الإرهابية الأجنبية تدعو إلى شن هجمات ضد الأميركيين وحلفائنا".

آثار العدوان الإسرائيلي على غزة مخاوف بشان تصعيد جرائم الكراهية في الولايات المتحدة وخاصة ضد المجتمعات المسلمة واليهودية، ووجد تقرير حديث لرابطة مكافحة التشهير أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات معاداة السامية بعد بدء الحرب في القطاع.