سيناتور أمريكى: تقرير خروج بايدن من أفغانستان تبرئة سياسية يمهد لأحداث 11 سبتمبر أخرى

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قال السيناتور الأمريكى ليندسى جراهام، الأحد، إن تقرير الانسحاب من أفغانستان الصادر حديثًا من قبل إدارة الرئيس الأمريكى بايدن هو "تبرئة سياسية" تلقى باللوم فى أماكن أخرى عندما يتعلق الأمر بالخروج الفوضوى والمثير للجدل من البلاد.

وقال جراهام فى مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "هذا التقرير تبرئة سياسية من قبل إدارة بايدن لتجنب اللوم".

كما شكك جراهام فى ادعاء التقرير بأن المهمة الأمريكية فى أفغانستان قد أنجزت، قائلًا إن إدارة بايدن "تكذب" إذا قالت أنه لا يوجد المزيد من الإرهابيين فى أفغانستان. كما حذر من أن هناك "مسألة وقت" فقط قبل أن يكون هناك "11/9 آخر" إذا لم تغير الولايات المتحدة سياساتها.

وأضاف "عندما تخبرك إدارة بايدن أنه لا يوجد إرهابيون فى أفغانستان، فإنهم يكذبون. هناك مزيج قاتل يتشكل، صعود الإرهاب فى أفغانستان، سيلقى بأثره هنا فى الولايات المتحدة ".

وتابع: "وجهة نظرى لما حدث فى أفغانستان من قبل بايدن هى أنه مهد الطريق لهجمات 11 سبتمبر أخرى".

ووصف التقرير المكون من 12 صفحة والذى صدر الأسبوع الماضى بالتفصيل عملية اتخاذ القرار بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان فى أغسطس 2021 وألقى باللوم إلى حد كبير على إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للحد من خيارات الرئيس بايدن.

ودافع المتحدث باسم الأمن القومى جون كيربى عن التقرير، متجاهلًا وابلًا من الأسئلة من الصحفيين الأسبوع الماضى حول تقييم البيت الأبيض لما يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه فشل كبير. وكرر أن ترامب حد من خيارات بايدن لمغادرة أفغانستان، مما أثار انتقادات من نواب الحزب الجمهوري.