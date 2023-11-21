كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار اللحوم الحمراء فى مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 استقرارملحوظ بالتزامن مع جهود الدولة لتوفير اللحوم الحمراء فى المنافذ المختلفة المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

وبحسب تقرير شعبة القصابين فتتراوح ما بين 250 و 300 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و300 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.