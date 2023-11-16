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أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:00 ص
أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 لحوم - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 استقرارعند مستويات تتراوح ما بين 250 و 300 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.
 
وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 210 و 260 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 190 جنيها للمفروم، و240 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيهات.
 
وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و300 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.
 






أسعار اللحوم

اللحوم البقري

أسعار اللحوم البقري

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