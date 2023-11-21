أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز الخدمات لأسر الشهداء والمصابين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتطرق لاجتماع إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، حيث وجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكداً عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار ونفاذ آمن ومستدام للمُساعدات بغزة



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وألقى الرئيس كلمة خلال القمة أكد خلالها معارضة مصر وإدانتها قتل المدنيين من جميع الأطراف، كما أدانت مصر في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.

وقال الرئيس السيسى، إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.

استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على غزة كشفت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس أن الإعلامي جمال محمد هنية، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية استشهد في قصف نفذته قوات الاحتلال الثلاثاء، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحي.

وقبل قرابة أسبوعين، استشهدت الحفيدة الصغرى لـ هنية، الطالبة رؤي همام، في قصف مماثل.

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 2800 جنيه للجرام اليوم الثلاثاء



تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ارتفاع ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2800 جنيها للجرام في حين يواصل السعر العالمي للذهب الصعود مستهدفا مستوى ألفين دولار للأونصة.





أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3200 جنيها.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيها.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.

حماية المستهلك يناشد المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات ارتفاع أسعار السلع



يُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 رئيس الوزراء: مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءت لحماية حدودها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجرءات التى تضمن حماية وصون حدودها.

وتابع قائلا: "حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطنيينن إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم"، مضيفا: "مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلى الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمن العام يرتبط ارتباطا تاما بما يجرى فى الشرق الأوسط، والتطورات التى يشهدها البحر الأحمر تؤكد ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن عدم وقف العمليات سيفتح الباب أمام صراع أوسع ويجر المنطقة لمزيد من الصراع".

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

مدبولى: مصر أدركت أن المستهدف منذ 7 أكتوبر هو مخطط التهجير المرفوض

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال مؤتمر قمة السلام التي عقدت في القاهرة، خريطة طريق مكونة من 3 محاور لحل الأزمة الفلسطينية، وتشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف إطلاق النار، واستمرار جهود المفاوضات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مصر واجهت المخططات الخاصة بالتهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وما زالت تقف وتتصدى لأى محاولات، وأن مصر أدركت المخططات الرامية إلى ذلك منذ السابع من أكتوبر الماضى، قائلا: " حيث أردكنا أن المستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين تجاه سيناء من خلال أكبر عملية من القصف الموسع على القطاع لتحويله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار فى تجاه مصر، وتجاه ذلك أعلنت مصر أن محاولات التهجير مرفوضة قطعا، وأن تصدير الأزمة لمصر والمساس بأمنها القومى خط أحمر غير قابل للنقاش".

رئيس الوزراء لـ"النواب": قبول مصر دخول 2 مليون فلسطينى لأراضيها تصفية للقضية



قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر استقبلت 9 ملايين ضيف وهناك من يردد ما الذى يضر مصر فى استقبال 2 مليون فلسطين، مضيفا: "هذا فرق جوهرى وقبول مصر بدخول 2 مليون فلسطينى الآن يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية".

وتابع: "معبر مصر مفتوح وفى الظروف العادية أهلا وسهلا بأهلنا لكن قبول مصر 2 مليون فلسطينى الآن تصفية للقضية"، مشددا على أن مصر مصر لم ولن تغير موقفها. وفى هذا اللحظة ظل النواب يوجهون التحية لرئيس الوزراء بالتصفيق الحاد.

وشدد على أن مصر تعمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود 4 يوينو 1967.

إسماعيل هنية: سلمنا إخوتنا المصريين والقطريين ردنا ونقترب من اتفاق هدنة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بات وشيكا.

وقال "هنية"، إن الحركة سلمت ردها للإخوة المصريين والقطريين ونقترب من التوصل لاتفاق هدنة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

موقع إسرائيلى: إعلان مرتقب عن هدنة فى غزة لمدة 4 أيام ضمن صفقة تبادل الأسرى



أكد موقع "واللا" الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إعلان لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية ستعلن في غزة لمدة أربعة أيام مع إمكانية تمديدها ليومين إضافيين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

فيما كشف عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، عن انتظار الحركة لرد الاحتلال الإسرائيلى بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمت ردها للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.