اليوم السابع
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وزير الدفاع الأمريكى يدعو إسرئيل إلى إدخال المساعدات إلى غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:24 م
وزير الدفاع الأمريكى يدعو إسرئيل إلى إدخال المساعدات إلى غزة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وكالات

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة بات وشيكا، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تسببت الحرب فى غزة بسقوط اكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء الحرب، ورغم أن بايدن اعلن دعمه غير المشروط لإسرائيل الا أن حجم العنف داخل القطاع دفع المسئولين الأمريكيين لاعادة التفكير فى الامر.

شعرت الإدارة الأمريكية بالإحباط بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية المحتلة، وأرسل بايدن، إشارة واضحة إلى حكومة نتنياهو بأنه يتوقع منها اتخاذ إجراءات صارمة.

 






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