مصرع شاب بطلقات نارية في اشتباكات عائلتين بقنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بطلقات نارية في اشتباكات بين عائلتين بنجع سعيد التابع لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب طلقان نارية في اشتباكات بين عائلتين بنجع سعيد التابع لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتبين مصرع شاب في العشرينيات من عمره، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة لمشرحة المستشفى.