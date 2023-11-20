اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شاب بطلقات نارية في اشتباكات عائلتين بقنا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:27 م
مصرع شاب بطلقات نارية في اشتباكات عائلتين بقنا جثة- أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بطلقات نارية في اشتباكات بين عائلتين بنجع سعيد التابع لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب طلقان نارية في اشتباكات بين عائلتين بنجع سعيد التابع لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتبين مصرع شاب في العشرينيات من عمره، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة لمشرحة المستشفى.

 

 

 







مصرع شاب بقنا

اشتباكات عائلتين بقنا

امن قنا

مركز دشنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة