مدير تعليم القاهرة يوجه بإنهاء تسجيل الطلبة آخر شهر نوفمبر

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمكتبة ديوان عام المديرية، ورشة عمل مديرى شئون الطلبة والامتحانات ومسئولى الحاسب الآلي بأقسام شئون الطلبة والامتحانات بحضور داليا عباس، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وهانى صبرى، مسئول الحاسب الآلي، حيث أكد أن المديرية تبذل جهوداً واسعة لتذليل كل العقبات بجميع الإدارات لإنجاز العمل في سهولة ويسر .

وأوصى مدير المديرية بالآتى:

1- التنبيه على جميع الإدارات بإنهاء أعمال تسجيل الطلبة إلى آخر شهر نوفمبر وذلك للإحصاء الاستقراري .

2- سوف يتم فتح سجل ملحق لكل مدرسة لإلحاق الطلبة المقيدين في المدرسة أو حولت من المدرسة بعد الإحصاء الاستقراري .

3- إعلان جميع الإدارات والتنبيه على مدارسهم بأن لجان المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية سوف تتابع أعمال الموقع، وسوف يتم تحديد مخالفات المدارس التي لم تعمل بالسجلات الرقمية ويحال الأمر إلى الشئون القانونية للمخالفات والمسئولين عن تلك المخالفات .

4- التزام جميع الإدارات بالسجلات الرقمية المسجلة على الموقع واعتمادها من قبل كل إدارة والعمل بها (بمعنى أن تكون هي الموجود بالمدارس لمتباعتها وعرضها على المسئولين).

5- عدم اعتماد بيانات قيد أي طالب (ورقية) والالتزام باستخراج بيانات القيد من الموقع التي مسجل عليها بيانات الإدارة والشعار الخاص بكل إدارة .

6- التزام كل عضو بأقسام شئون الطلبة بالتسجيل على الموقع بكلمة السر واسم المستخدم الخاصة به وعدم تداولها مع غيره وذلك للحفاظ على أمان البيانات المسجلة.

7- ضرورة التواصل بين الإدارات في بيانات الطلبة المكررة على الموقع (المحولة - المسجلة على أكثر من مدرسة والتأكد من وجود الطالب مسجل في مدرسة واحدة) .

8- البدء في تسجيل لجان السير للصف الثالث الإعدادي على الموقع وطبعها واعتمادها ثم إرسالها إلى المديرية .

9- متابعة الدخول على جروب الحاسب الآلي لمعرفة الإحداثيات المطلوبة وسرعة التواصل بين القائمين على العمل .

10- تم رفع القرارات الوزارية والنشرات الخاصة بأعمال شئون الطلبة والامتحانات لمساعدة القائمين على العمل .