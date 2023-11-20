محافظ الفيوم يوجه بحل مشكلة وقوع مستنقع مياه خلف مدرسة بقرية كفور النيل

الفيوم رباب الجالي

تقدم أحد مواطنى محافظة الفيوم بشكوى إلى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بوجود مستنقعات وتجمعات للمياه، خلف مدرسة بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، مما يسبب انتشار البعوض والناموس، ويهدد صحة التلاميذ والمواطنين للعدوى بالأمراض، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مجلس مدينة الفيوم، وجهاز تحسين الأراضى، والرى، بسرعة رفع المياه، وردم المستنقع بشكل عاجل، مع وضع الحلول الجذرية لعدم تكرار المشكلة، كما وجه بشفط المياه وردم جميع البرك والأماكن التى يشكوا الأهالى من وجود تجمعات مياه ومستنقعات بها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة، ورفع تجمعات القمامة من أماكن تجميعها بشكل دورى خلال النوبتجيات اليومية، ونقلها للمحطات الوسيطة، ومنها للمدافن الصحية، منعاً لانتشار الناموس والذباب، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما وجه بتطوير الحدائق العامة بمختلف مدن المحافظة، لتكون متنفساً للمواطنين، مؤكداً أن تلك الحدائق تعتبر من الخدمات العامة، التى يجب العناية بها والمحافظة عليها.