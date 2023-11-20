محافظ الفيوم يوجه بسرعة دراسة مشكلة الصرف الصحي بعزبة جنيدي

الفيوم رباب الجالي

استمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لشكوى أحد مواطني عزبة جنيدي، التابعة لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بسبب تضررهم من عدم وجود لخدمات الصرف الصحي بالعزبة، وضعف التيار الكهربي، حيث وجه محافظ الفيوم، بسرعة دراسة مشكلة الصرف الصحي بالعزبة وبحث إمكانية عمل محطة رفع بها، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كما وجه بمراجعة محولات الكهرباء، وكذا صيانة أعمدة الإنارة، فضلاً عن مراجعة كافة الخدمات بالعزبة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة الجديد، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب أحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وياسر عبدالهادي محمد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع مياه الشرب بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.