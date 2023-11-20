وأصدر الفريق "كانج هو-بيل"، مدير العمليات فى هيئة الأركان المشتركة التحذير، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الكوري الجنوبي عن أن بيونج يانج قد تقوم بمحاولة أخرى لإطلاق قمر صناعى فى أقرب وقت خلال "هذا الأسبوع أو نحو ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال "كانج": "(نحن) نحذر كوريا الشمالية بشدة بأنه يتعين عليها الوقف الفورى لإطلاق قمر الاستطلاع العسكرى الصناعى، الذي تجرى الاستعدادات لإطلاقه".

وأضاف "إذا مضت كوريا الشمالية قدما في إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري رغم تحذيرنا، فإن جيشنا سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح شعبنا وسلامته".

ولم يوضح "كانج" ما يقصده تحديدا بالتدابير اللازمة، ولكن يعتقد أن الحكومة تنظر في تعليق اتفاقية 2018 العسكرية بين الكوريتين جزئيا في حالة قيام الشمال بإطلاق صاروخي آخر.

وتنص الاتفاقية على إقامة مناطق عازلة ومناطق حظر جوي بالقرب من الحدود بين الكوريتين لحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية وأنشطة المراقبة لمنع الاشتباكات بين الكوريتين.

وترى كوريا الجنوبية أن الاتفاقية تعيق بشكل كبير موقفها الاستعدادي في الوقت الذي تستمر فيه كوريا الشمالية في انتهاكها، ما يجعلها اتفاقية "شكلية".