اليوم السابع
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الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية تتوقع إطلاق بيونج يانج قمرًا اصطناعيًا للتجسس خلال أسبوع

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:00 م
كوريا الجنوبية تتوقع إطلاق بيونج يانج قمرًا اصطناعيًا للتجسس خلال أسبوع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، اليوم الأحد، إن بيونج يانج قد تطلق قمرها الصناعي للتجسس العسكري في غضون أسبوع أو نحو ذلك، مستشهدا في ذلك بمعلومات استخباراتية.


وأضاف الوزير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "الإطلاق قد يتم قبل أن تطلق كوريا الجنوبية أول قمر صناعي للاستطلاع محليا على متن الصاروخ فالكون 9، وهو صاروخ ذو مرحلتين لشركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس، من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا في 30 نوفمبر الجاري".


وأشار إلى أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تراقبان تحركات بيونج يانج"، مبينا أن "الأمر يستغرق حوالي أسبوع لنقل المحرك من موقع الاختبار إلى تونغتشانغ-ري (موقع الإطلاق) وتجميع منصة الإطلاق وحقن الوقود السائل".


جاءت تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بعد يوم من فشل بيونج يانج، أمس السبت، في الموعد النهائي المتوقع للإطلاق، والذي حدده الحليفان والمراقبون لخطتها المعلنة لوضع قمر التجسس العسكري في مداره.


وقامت كوريا الشمالية بمحاولتين فاشلتين لوضع قمر صناعي للاستطلاع في مداره في مايو وأغسطس الماضيين على التوالي.







كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

قمر اصدناعي

تجسس



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