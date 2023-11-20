قطع المياه عن بني بخيت وبني رضوان وضعفها في بلفيا ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ "اليوم الاثنين" بخط مياه 20 بوصة بلاستيك بكوبرى بني بخيت في مركز بني سويف، فقد تقرر قطع المياه عن (بني بخيت ، بني رضوان ، وضعفها بقرية بلفيا) ، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الإصلاح، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، ومسؤولى المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.