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فصائل فلسطينية: مقتل وإصابة 6 جنود للاحتلال في اشتباكات غرب بيت لاهيا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:14 م
فصائل فلسطينية: مقتل وإصابة 6 جنود للاحتلال في اشتباكات غرب بيت لاهيا غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل وإصابة 6 جنود للاحتلال في اشتباكات غرب بيت لاهيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

 

 

 







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