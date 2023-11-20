صحة الدقهلية: الانتهاء من توسعة وحدة الكلى بأحمدية أبو الفتوح

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الانتهاء من توسعة وحدة الكلي باحمدية ابو الفتوح عبر افتتاح صالة جديدة بسعة 3 ماكينات غسيل كلوى.

وقال الدكتور أحمد البيلى، مدير إدارة الكلى أن التوسعة ستساهم في رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 40 مريض الي 52 مريض.

ولفت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، إلى أنه تم مراعاة احدث معايير الجودة ومكافحة العدوي اللازمة في تجهيز الصالة الجديدة

وأعرب وكيل الوزارة، عن عمق تقديره لمؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتها فى عملية التوسعة و لحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية

وتشهد وحدات الكلي بالدقهلية طفرة علي كافة المستويات فنيا وانشائيا حيث يتبع الان لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي , وتقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوي .