اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور ضياء زين العابدين لتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:29 م
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور ضياء زين العابدين لتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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زار الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي: المستشفيات الجامعية، وخدمة المجتمع، والدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتورة أماني الشريف، المدير التنفيذي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا- جامعة عين شمس؛ لتقديم التهنئة إلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس الجديد.

وقدم  رئيس جامعة الأزهر خلال الزيارة، التهنئة إلى جامعة عين شمس بثقة القيادة السياسية وتعين الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيسًا للجامعة.

وأبدي رئيس جامعة الأزهر استعداده للتعاون مع جامعة عين شمس ضمن منظومة: (تحالف جامعات القاهرة الكبرى) الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الإفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبري وبعضها البعض، طبقًا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

من جانبه رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بوفد جامعة الأزهر، برئاسة  الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والوفد المرافق له، وعبر عن شكره وامتنانه بهذه التهنئة من رئيس جامعة الأزهر الجامعة العريقة التي تعد علامة من العلامات البارزة والمشرِّفة للدولة المصرية، مرحبًا بجميع أوجه التعاون بين الجامعتين في جميع المجالات، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور غادة فاروق حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس.







جامعة عين شمس

جامعة الازهر

الازهر الشريف

عين شمس



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