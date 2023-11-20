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دير العذراء مريم المحرق يغلق أبوابه 4 أيام فى الأسبوع بمناسبة صوم الميلاد

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:34 ص
دير العذراء مريم المحرق يغلق أبوابه 4 أيام فى الأسبوع بمناسبة صوم الميلاد دير العذراء مريم المحرق يغلق أبوابه أربع أيام بالأسبوع بمناسبة صوم الميلاد
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلن دير العذراء مريم المحرق العامر بجبل قسقام أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو للرحلات فى فترة صوم الميلاد المجيد أيام الاثنين والثلاثاءوالأربعاء والخميس. 
 
وأوضح الدير أنه سوف يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الخامسة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد. 
 
وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى  صوم الميلاد المجيد فى 25 نوفمبر المقبل، ويستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوما حتى يومعيد الميلاد 7 يناير 2024، حيث يمتنع الأقباط خلاله عن اللحوم ومنتجات الألبان، كما يتميز صوم الميلاد بعدد من الطقوس الخاصة مثل سهرات كيهك والطقسالمبهج في التسابيح. 
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد



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