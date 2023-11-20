دير العذراء مريم المحرق يغلق أبوابه 4 أيام فى الأسبوع بمناسبة صوم الميلاد

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلن دير العذراء مريم المحرق العامر بجبل قسقام أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو للرحلات فى فترة صوم الميلاد المجيد أيام الاثنين والثلاثاءوالأربعاء والخميس.

وأوضح الدير أنه سوف يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الخامسة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك بمناسبة بدء صوم الميلاد المجيد.