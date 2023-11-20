اليوم السابع
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تدعى أنها إسرائيلية.. جماعة الحوثي تبث تسجيلًا لاحتجاز سفينة جنوب البحر الأحمر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 08:24 م
تدعى أنها إسرائيلية.. جماعة الحوثي تبث تسجيلًا لاحتجاز سفينة جنوب البحر الأحمر جماعة الحوثي تبث تسجيلا مصورا لخطفها سفينة شحن
كتب محمد شرقاوى

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بثت جماعة الحوثي تسجيلا مصورا لاحتجازها سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر تقول إنها إسرائيلية، وذلك وفقا لما أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن السيطرة على  سفينة إسرائيلية، واقتيادها للسواحل اليمنية، وقالوا إن ذلك يأتي تعبيرًا عن تضامنهم ودعمهم ونصرة لأهالى قطاع غزة ضد الكيان المحتل

وقال الناطق العسكرى باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن القوات البحرية  الحوثية إنهم نفذوا عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، وذلك انطلاقا من المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى المظلوم وما يتعرض له من مجازر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامي وتحذر كافة السفن التابعة لإسرائيل أو تتعامل معهم أنها سوف تصبح هدفا  مشروعا للقوات المسلحة اليمنية

 وأهاب بكل الدول الابتعاد عن أي عمل  أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو المملوكة لإسرائيليين، وأكد استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة ويوقف جرائمه البشعة







جماعة الحوثي

خطف سفينة شحن

جنوب البحر الأحمر

إسرائيلية




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