اليمن .. سيطرة للحوثيين على سفينة إسرائيلية وتخبط معلوماتي في تل أبيب

وكالات

في الأخبار الواردة من اليمن ، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن الحوثيون أكدوا على السيطرة على سفينة إسرائيلية وتم اقتيادها للسواحل اليمنية.

كما أفادت القناة أن الحوثيين يؤكدون استمرارهم في العمليات العسكرية على إسرائيل.

الحوثيون في اليمن

فيما قال الناطق العسكرى باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، إن القوات البحرية الحوثية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطينى المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات اليمن تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامى، وتحذر كافة السفن التابعة لإسرائيل، أو تتعامل معهم، أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. وأهاب بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية، أو المملوكة لإسرائيليين.

وأكد استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويوقف جرائمه البشعة.

وكان الحوثيون، أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن التى تحمل علم إسرائيل والسفن التى تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التى تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

إنزال جوي في اليمن



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين قالت إن الحوثيون نفذوا إنزالا عبر هيلكوبتر للاستيلاء على سفينة الشحن اليوم.

تخبط في إسرائيل

قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن حادث استيلاء الحوثيين على سفينة إسرائيلية شهد ضبابية وتضارب أنباء في البداية من إسرائيل.

وأضافت أن في البداية قال الجيش الإسرائيلي إن السفينة ليست إسرائيلية بل هي سفينة بريطانية مؤجرة لشركة يابانية، والشركة البريطانية مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجار.

وتابعت أنه بعد ذلك قالت إسرائيل إن السفينة ملك لرجل أعمال إسرائيلي ولا يوجد على متنها أي إسرائيليين، لكن الطاقم كان من العديد من الجنسيات.

وأوضحت أن الحوثيين دحضوا هذا الادعاء مؤكدين أن السفينة كان بها إسرائيليون يحملون جنسيات مختلفة، ولهذا يتنصل الجيش الإسرائيلي من وجود أي إسرائيليين على السفينة.

وأوضحت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عاد وأصدر بيانا رسميا يدين الهجوم الذي اعتبره "إيرانيا" على سفينة "دولية"، وأنه هذا يعتبر عملا إرهابيا إيرانيا، وهذا سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن الملاحة في الممرات العالمية.