ونددت "اليونسكو" فى تغريدة على موقع التواصل "إكس" (تويتر سابقا) ، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، بالصور التى وصفتها بـ"المروعة" للقصف الذى يستهدف مدارس الأمم المتحدة في قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من المدنيين.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" قد أدانتا ، الغارات "المروعة" التي استهدفت مدارس في قطاع غزة.

يذكر أن قصفا إسرائيليا قد استهدف السبت الماضى مدرستى الفاخورة وتل الزعتر فى شمال قطاع غزة ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.