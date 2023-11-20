اليوم السابع
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الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:43 ص
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 25 ألف نقطة بمستهل التعاملات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:20 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 25 ألف نقطة بمستهل التعاملات البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 25040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 30256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10664 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 7273 نقطة.






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