إيطاليا تطلق قرارا نهائيا بحظر اللحوم المصنعة مختبريا

فاطمة شوقى

أطلق البرلمان الإيطالى قرار نهائى بحظر اللحوم المصنعة مختبريا، وذلك بعد الموافقة على قانون يحظر استخدام الأغذية والأعلاف المنتجة فى المختبر، والذى روجت له حكومة جورجيا ميلونى كأجراء لحماية تقاليد البلاد، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية .

حظرت إيطاليا إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً وبيعها، مشيرة إلى مخاوف صحية مُحتملة لهذه المنتجات، مع العلم أن بيع هذه اللحوم لم يُوافق عليه بعد في الاتحاد الأوروبي، ووافق على القانون في مجلس النواب، ووافق عليه بدوره مجلس الشيوخ، بأغلبية 159 صوتًا مؤيدًا و53 صوتًا ضده، ويحظر استخدام وبيع واستيراد وتصدير الأغذية والأعلاف "من الخلايا أو الأنسجة". الثقافات المستمدة من الحيوانات الفقارية".

يمكن فرض غرامات تصل إلى 150 ألف يورو (162700 دولار أمريكي) على المصانع التي لا تلتزم بهذه القواعد بالإضافة إلى التهديد بالإغلاق، في حين قد يفقد أصحابها حقهم في التمويل العام لمدة تصل إلى ثلاث سنوات

وباتت إيطاليا بهذا القرار أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر اللحوم المصنوعة مخبرياً التي تُنتج من خلايا مُستخرجة من أنسجة الحيوانات.

ويحظر القانون الذي أقره مجلس النواب الإيطالي بعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، وصف بروتينات من أصل نباتي بأنها "لحوم"، تحت طائلة دفع غرامات عالية.

وقال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إن اللحوم المصنوعة مخبرياً "تقطع العلاقة الفاضلة بين الأرض والإنسان والعمل التي رافقتنا لآلاف السنين وأتاحت لنا الحفاظ على الأرض".