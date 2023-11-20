أضرار القهوة سريعة الذوبان على القلب والسكر

القهوة سريعة الذوبان أحد أنواع القهوة المضاف إليها السكر واللبن، وهى سريعة التحضير لإعدادها دون إضافات تذكر، أضرار القهوة سريعة التحضير كثيرة وهذا ما أوضحه تقرير نشر في موقع 43factory، مشيرًا إلى أن هناك فئات بعينها تعانى من هذه الأضرار خاصة عند الاسراف في شرب القهوة المعدة للتحضير السريع.

أضرار القهوة سريعة الذوبان

ووفقًا للتقرير فإن أضرار القهوة سريعة الذوبان كثيرة خاصة على مرضى السكر، وذلك لكميات السكر الكثير والمفرطة التي توضع في أغلب أنواعها، فضلاً عن أنها تعطى تأثيرًا سلبيًا على سكر الدم، فتساعد على ارتفاعه بشكل مفاجئ وكبير وهو ما يضر المرضى به بشكل كبير.

أضرار القهوة سريعة الذوبان على القلب

وتابع التقرير محذرًا من أضرار القهوة سريعة الذوبان، موضحا أن الكميات الكبيرة منها تساعد على الاستيقاظ والتنبه بشكل كبير، وهو ما يعد ميزة من جانب، وضرر من الجانب الآخر، لأنها تؤثر سلبًا على صحة القلب نتيجة الانتباه الزائد وقد تعرقل النوم واستمراره في كثير من الحالات، ما يؤثر سلبًا على حالة الأعصاب، ما يزيد مستقبلاً وعند تناول كميات كبيرة منها على وظائف الاوعية الدموية وصحة القلب، فضلاً عن اضطراب ضربات القلب وعدم انتظامها،.

وأكدت الدراسات، وفقًا للتقرير، أن القهوة سريعة الذوبان تؤثر سلبا على صحة القلب بشكل عام، وتؤدى إلى زيادة معدل الدهون في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات الدماغ، وكذلك زيادة فرص الإصابة مستقبلا بأمراض القلب المزمنة