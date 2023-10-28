فوائد القهوة غير المحلاة.. أهمها غنية بمضادات الأكسدة وتحسن المزاج

كتبت رانيا عامر

مشروب القهوة يعتبر أحد المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص بمختلف البلاد، لما تتميز به من طعم لذيذ، وخصائص صحية مفيدة من بينها إنقاص الوزن، وتحسين الحالة المزاجية، وسوف يوضح هذا التقرير التالى هذا، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

فوائد شرب القهوة غير المحلاة ​1. تساعد في إدارة الوزن إذا كنت على دراية بوزنك المتزايد، فقد تكون القهوة غير المحلاة حليفًا قيمًا في روتين التحكم في وزنك. عند تناولها بدون سكر أو كريمة أو نكهات زائدة، تكون القهوة خالية من السعرات الحرارية تقريبًا. وهذا يعني أن فنجان القهوة السوداء في الصباح لن يساهم في السعرات الحرارية اليومية، مما يسهل الحفاظ على الوزن أو حتى فقدانه.

2.تعزيز الوظيفة المعرفية تعرف القهوة بقدرتها على إيقاظنا وتحسين التركيز. وعند شرب النسخة الطبيعية غير المحلاة، تصبح الفوائد المعرفية أكثر إثارة للإعجاب. يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمنشط، مما قد يؤدي إلى زيادة اليقظة وتحسين التركيز وتعزيز الوضوح العقلي. 3.غنية بمضادات الأكسدة القهوة هي أحد المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة. عندما يختار المرء القهوة غير المحلاة، فإنه يزيد من فوائد مضادات الأكسدة هذه دون السكريات المضافة. تساعد 4.تحسين المزاج تساهم القهوة غير المحلاة في تحسين الحالة المزاجية. كما يحفز الكافيين إطلاق الدوبامين والسيروتونين والنورإبينفرين في الدماغ، وكلها ترتبط بتحسن المزاج وتقليل مشاعر الحزن. يمكن أن تساهم رائحة القهوة ومذاقها أيضًا في الشعور بالراحة والرفاهية. 5.تحسين الأداء البدني بالنسبة للأشخاص النشطين بدنيًا أو الذين يستمتعون بتمرين جيد، يمكن أن تكون القهوة غير المحلاة معززًا طبيعيًا للأداء. ثبت أن الكافيين يحسن الأداء البدني عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين، مما قد يؤدي إلى زيادة القوة والقدرة على التحمل. تعرف القهوة بقدرتها على إيقاظنا وتحسين التركيز. وعند شرب النسخة الطبيعية غير المحلاة، تصبح الفوائد المعرفية أكثر إثارة للإعجاب. يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمنشط، مما قد يؤدي إلى زيادة اليقظة وتحسين التركيز وتعزيز الوضوح العقلي.القهوة هي أحد المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة. عندما يختار المرء القهوة غير المحلاة، فإنه يزيد من فوائد مضادات الأكسدة هذه دون السكريات المضافة. تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الآثار الضارة للجذور الحرة في الجسم.تساهم القهوة غير المحلاة في تحسين الحالة المزاجية. كما يحفز الكافيين إطلاق الدوبامين والسيروتونين والنورإبينفرين في الدماغ، وكلها ترتبط بتحسن المزاج وتقليل مشاعر الحزن. يمكن أن تساهم رائحة القهوة ومذاقها أيضًا في الشعور بالراحة والرفاهية.بالنسبة للأشخاص النشطين بدنيًا أو الذين يستمتعون بتمرين جيد، يمكن أن تكون القهوة غير المحلاة معززًا طبيعيًا للأداء. ثبت أن الكافيين يحسن الأداء البدني عن طريق زيادة مستويات الأدرينالين، مما قد يؤدي إلى زيادة القوة والقدرة على التحمل.

يمكن أن يعزز الكافيين أيضًا أكسدة الدهون أثناء ممارسة التمارين الرياضية، مما يعني أن جسمك يحرق المزيد من الدهون للحصول على الطاقة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأنشطة التحمل مثل الجري أو ركوب الدراجات.