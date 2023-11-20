أخبار مصر.. استقرار الطقس غدا وعودة الشبورة الكثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يطلع على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية.. ويؤكد: الهدف من المشروعات القومية الاستجابة لاحتياجات المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

شكرى: الموقف المصرى والعربى رافض لتهجير الفلسطينيين وإسرائيل ترتكب جرائم حرب

‏أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجود سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، موضحا أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية الصين في بكين. وزارة الصحة: استقبال 29 طفلا حديثى الولادة من غزة ونقلهم للمستشفيات قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إنه تم استقبال 29 طفلا من حديثى الميلاد من قطاع غزة، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية لهم . وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أن الأطفال الذين تم استقبالهم سيتم توفير الحضانات لهم، وكذلك الرعاية الطبية الكاملة، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية بشمال سيناء وتابع: سيتم فرز الأطفال وتقديم الدعم الطبى لهم بشكل سريع .

وزارة التعليم: تسكين المعلمين بالدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، موضحة أن البرنامج التدريبى استمر لمدة أسبوعين. وزارة الصحة: لا يمكن إتمام عقد القران بدون شهادة فحص المقبلين على الزواج قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن إتمام عقد القران بدون استخراج شهادات فحص ما قبل الزواج، وتابع: يجب على الزوجين التوجه لإجراء الفحوص الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـــ 6 شهور. وزير الأوقاف: مناقشة الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجرد مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وطعنة نافذة في قلب المؤسسات الدولية، مضيفا أن أخطر ما يمكن أن تواجهه البشرية في تاريخها هو موت الحس الإنساني وعدم الاكتراث بمآسي الآخرين. رئيس الوزراء الفلسطينى: نشكر مصر على جهودها فى معبر رفح وجه محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في معبر رفح، متابعا: "إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

استقرار الطقس غدا وعودة الشبورة الكثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة