الرئيسية أخبار عاجلة "القاهرة الإخبارية": معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:44 م أطفال فلسطين كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة. فلسطين قطاع غزة غزة معبر رفح القاهرة الاخبارية اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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