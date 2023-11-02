11 نصيحة ذهبية للتخلص من الخمول والإجهاد

الإجهاد العام والشعور بآلام فى الجسم والخمول أحد أبرز الأعراض التى تواجه الكثيرين فى الفترة الحالية، نتيجة ضغوط العمل والحياة وطبيعة الطعام والشراب الذى يتناوله الشخص، فضلا عن النظام الحياتى الذى يتبعه.



وينصح دكتور محمود بخيت، استشارى الباطنة بطب القصر العينى بمجموعة من النصائح الذهبية لمواجهة أوجاع الجسم الناتجة عن الاجهاد ومنها:

- اهتم بممارسة الرياضة، لاشك أن الرياضة تجعل جسمك قادرا على تحمل الإجهاد، على عكس المعتقد بأنها تزيد آلام الجسم.

- اهتم بتقليل المشروبات الغنية بالكافيين فهى تنبهك لبعض الوقت لكنها تؤثر فى حالتك الجسمانية بالسلب على المدى الطويل.

- ساعات نومك تتحكم فى حالة جسمك ونشاطك، فآلام جسمك المتفرقة سببها اضطرابات نومك وعدم حصولك على القسط الكاف من ساعات النوم.

- مارس تمارين يومية خاصة بالاسترخاء، وذلك لتحرير العضلات من الضغط الشديد والآلام المتوقعة الناتجه عنه.

- اهتم بتناول الطعام الصحى.

- السمنة السبب الأول فى آلام الجسم والشعور بالاجهاد السريع، لا تترك نفسك فريسة لها وابدأ فى الرجيم فورا.

- آلام الجسم والاجهاد مرتبطة بكميات الماء التى تشربها يوميا، فاهتم بشرب كميات كبيرة منها للحصول على الترطيب الكامل وهو ما يعزز التخلص من آلام الجسم والاجهاد العام.

- نشط نفسك وجسمك بالحركة الدائمة لا تترك نفسك فريسة الكسل والرغبة فى الراحة، واجه آلام جسمك بالحركة لتختفى، اي قم بالمشى اليومى أو الجرى اليومى على سبيل المثال.

- اهتم بتقليل السكريات فهى السبب الأول فى الشعور بالخمول وآلام الجسم.

- لا تتناول الأدوية المسكنة بمجرد شعورك بالالم، اتبع الخطوات السابقة وبعدها فكر فى المسكن ولا تعتاد عليه.

- قلل من النشويات والأكلات ذات السعرات العالية فهى تضر بحالة الجسم.