الإجهاد والتوتر يزيدان خطر الإصابة بالزهايمر.. طرق تقليل المخاطر

كتبت فاطمة خليل

مرض الزهايمر هو حالة منتشرة تؤثر على قدراتك المعرفية، ويشكل حوالى (60-80٪) من حالات الخرف، ومن المهم الابتعاد عن بعض عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الزهايمر مثل: التوتر، بحسب موقع هيلث شوت.

وارتبط الإجهاد المزمن بزيادة خطر التدهور المعرفي وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى المصابين بالفعل، ومن الضروري أن نفهم كيف يمكن أن تلعب إدارة التوتر واعتماد تقنيات الاسترخاء دورًا حيويًا في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

العلامات المبكرة لمرض الزهايمر غالبًا ما تتضمن المؤشرات المبكرة لمرض الزهايمر مشاكل في الذاكرة وصعوبات في اللغة، وتتطور تدريجيًا إلى صعوبات في الأنشطة اليومية.

قد يواجه الأفراد نسيانًا خفيفًا، أو صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة، أو تحديات في تنظيم الأفكار.

مع تقدم المرض، يصبح فقدان الذاكرة الشديد والارتباك وضعف كبير في الوظائف الإدراكية واضحًا.

كيف يزيد التوتر من خطر الزهايمر؟ ومن المعروف أن الإجهاد له آثار ضارة على الصحة العامة، بما في ذلك الدماغ. يؤدي التوتر المزمن إلى إطلاق هرمونات مثل الكورتيزول، والتي، عند ارتفاعها باستمرار، يمكن أن تؤدي إلى التهاب وتلف خلايا الدماغ. وبمرور الوقت، قد يساهم ذلك في تطور وتطور مرض الزهايمر. كيف تتعامل مع التوتر لتقليل خطر الزهايمر؟ تعد إدارة التوتر بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد: 1. تمارين التأمل في حين أن العيش بمفردك لا يسبب مرض الزهايمر بشكل مباشر، إلا أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تؤثر على الصحة المعرفية ولذلك، فإن تعزيز الروابط الاجتماعية، إلى جانب التدخل الطبي، يصبح أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة هذا التحدي.ومن المعروف أن الإجهاد له آثار ضارة على الصحة العامة، بما في ذلك الدماغ. يؤدي التوتر المزمن إلى إطلاق هرمونات مثل الكورتيزول، والتي، عند ارتفاعها باستمرار، يمكن أن تؤدي إلى التهاب وتلف خلايا الدماغ. وبمرور الوقت، قد يساهم ذلك في تطور وتطور مرض الزهايمر.تعد إدارة التوتر بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد: ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات التوتر، هذه التقنية تركز على التواجد في الوقت الحالي وتعزيز الاسترخاء وتقليل القلق.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يعد الانخراط في التمارين البدنية المنتظمة وسيلة قوية لمكافحة التوتر، وتسهم التمارين الرياضية فى إفراز مادة الإندورفين، التي تعمل على رفع الحالة المزاجية الطبيعية للجسم، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق.



3. النوم الكافي يعد ضمان النوم الكافي والجيد أمرًا ضروريًا لإدارة التوتر. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول والتأثير سلبًا على صحة الدماغ.



4. الأكل الصحي إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمواد المغذية الأساسية الأخرى يدعم صحة الدماغ ومرونته ضد الإجهاد.



5. الأنشطة العلاجية يمكن أن يكون الانخراط في الهوايات أو الأنشطة الإبداعية أو قضاء الوقت في الطبيعة علاجيًا ويساعد في تقليل التوتر.